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Роспотребнадзор: в зоне ЧС состояния воды и воздуха находятся в норме

В зоне ЧС специалисты не выявили в питьевой воде, воздухе и рыбе превышенного содержания опасных веществ, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Эксперты продолжают лабораторный контроль на побережье Черного моря.

Пробы воздуха берут на берегу, также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка. Исследуют свыше 15 значимых показателей для оценки негативного воздействия, включая: взвешенные частицы, бензапирен, полихлорированные бифенилы, бензол, фенол, формальдегид, сероводород, углеводороды. Всего уже провели около 7 тысяч исследований.

Напомним, РЭО запросило в Институте водных проблем РАН акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований песка, где якобы нашли высокое содержание бензапирена.

экология