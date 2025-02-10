Роспотребнадзор: в зоне ЧС состояния воды и воздуха находятся в норме

Пробы воздуха берут на берегу, также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка. Исследуют свыше 15 значимых показателей для оценки негативного воздействия, включая: взвешенные частицы, бензапирен, полихлорированные бифенилы, бензол, фенол, формальдегид, сероводород, углеводороды. Всего уже провели около 7 тысяч исследований.