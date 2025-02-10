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В Черном море собрали 356 мешков с нефтяными отходами

АНАПА, 10 февраля, ФедералПресс. В акватории Черного моря собрали 356 мешков с нефтяными отходами. Их масса составляет более 18 тонн.

Источник: ТАСС

«В акватории Черного моря собрали 356 мешков с нефтяными отходами», — сообщают МЧС.

Берега Крыма, Севастополя и Кубани продолжают очищать от мазута. Волонтеры и техника на пляжах работают ежедневно.

экология