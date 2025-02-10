В Черном море собрали 356 мешков с нефтяными отходами

«В акватории Черного моря собрали 356 мешков с нефтяными отходами», — сообщают МЧС.
Берега Крыма, Севастополя и Кубани продолжают очищать от мазута. Волонтеры и техника на пляжах работают ежедневно.
АНАПА, 10 февраля, ФедералПресс. В акватории Черного моря собрали 356 мешков с нефтяными отходами. Их масса составляет более 18 тонн.
«В акватории Черного моря собрали 356 мешков с нефтяными отходами», — сообщают МЧС.
Берега Крыма, Севастополя и Кубани продолжают очищать от мазута. Волонтеры и техника на пляжах работают ежедневно.