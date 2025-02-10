Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма

Несмотря на то, что зима в Крым «пришла в разных вариациях», число аварий в республике на минувших выходных на 60% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году, когда снега не было. Так что риск ДТП в республике в такие дни снижают сами водители, подчеркнула инспектор.