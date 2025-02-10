Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма

«В выходные у нас произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек», — рассказала Щенникова.
По ее словам, аварий с участием пешеходов в минувшие выходные не было.
Инспектор уточнила, что больше половины всех произошедших аварий — результат столкновения машин. Согласно статистике, за два выходных дня было восемь наездов на препятствие, а каждое пятое ДТП — это наезд на стоящее транспортное средство.
Среди причин аварий были и заносы на дороге, но не всегда пострадавшие автолюбители в таких случаях обращаются в полицию, отметила Щенникова.
«Иногда водители не звонят в Госавтоинспекцию и сами выбираются. Все зависит от того, насколько велика степень повреждения и необходима ли помощь водителю», — добавила Щенникова.
Несмотря на то, что зима в Крым «пришла в разных вариациях», число аварий в республике на минувших выходных на 60% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году, когда снега не было. Так что риск ДТП в республике в такие дни снижают сами водители, подчеркнула инспектор.
«Непогода в Крыму не так часто встречается, и радует, что водители у нас становятся внимательнее, осознаннее, снижают скорость, и это влияет на количество дорожно-транспортных происшествий», — заключила инспектор.
За минувшую неделю, по данным Госавтоинспекции, в ДТП на дорогах Крыма погибли два человека, 19 пострадали. В их числе четверо несовершеннолетних, получивших ранения различной степени тяжести.