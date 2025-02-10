В Берёзовке обнаружены тела собак

В Берёзовке нашли трупы собак. Разбирается полиция.
В правоохранительные органы обратились местные жители. Они сообщили, что возле мусорки в районе ул. Строителей обнаружены тела четырёх собак. Также люди утверждали, что ночью слышали звуки выстрелов. Позже в полицию поступило ещё одно обращение. При проверке сообщения был найден ещё один труп животного.
Участковые проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Тела собак направили на экспертизу для установления причины смерти, пояснили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.