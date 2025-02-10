Минчанин съездил за границу по указке мошенников и потерял 130 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Съездил за границу, чтобы перевести деньги мошенникам», — сказано в сообщении.
В сообщении сказано, что в милицию обратился 36-летний житель Минска, ставший жертвой телефонных аферистов. Минчанину позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Звонивший сказал, что на минчанина аферисты оформили несколько кредитов. Для того, чтобы их аннулировать и предотвратить потерю денег, нужно записать видео с отказом от всех банковских операций.
Неизвестный также предупредил, что во избежание проблем с законом, не стоит кому-либо рассказывать про случившееся. В МВД добавили, что после этого последовала история о предстоящем обыске, а также о необходимости «задекларировать сбережения».
«Для этого потерпевшему сказали отправиться в соседнюю страну, обосновав тем, что в Беларуси для него заблокированы все транзакции», — пояснили в ведомстве.
Говорится, что по возращении в страну минчанина убедили «увеличить кредитную нагрузку», взять заем якобы для того, чтобы мошенники не смогли оформить на него новые кредиты. Так, часть из указанных средств мужчина перевел на «безопасный счет». Когда деньги начали списываться без его участия, он понял, что стал жертвой обмана.
«В сумме минчанин отдал аферистам 130 тысяч рублей», — уточнили в МВД Беларуси.
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