Минчанин съездил за границу по указке мошенников и потерял 130 000 рублей

Говорится, что по возращении в страну минчанина убедили «увеличить кредитную нагрузку», взять заем якобы для того, чтобы мошенники не смогли оформить на него новые кредиты. Так, часть из указанных средств мужчина перевел на «безопасный счет». Когда деньги начали списываться без его участия, он понял, что стал жертвой обмана.