Контрабанда в вениках: в Узбекистан пытались ввезти гашиш на $16,6 млн

В каждой ручке были спрятаны полиэтиленовые пакеты длиной 25 см. Они были замаскированы жёлтой лентой под цвет дерева. Внутри находилось по 200 г тёмно-коричневого вещества с резким запахом. Экспертиза показала, что это гашиш.