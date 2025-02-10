Контрабанда в вениках: в Узбекистан пытались ввезти гашиш на $16,6 млн

Как разоблачили контрабанду?
9 февраля на пограничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области был остановлен грузовик, следовавший транзитом через Узбекистан. Во время проверки таможенники обратили внимание на странный груз — 13,5 тонны веников.
Внутри грузовика находилось 180 мешков с 22 500 вениками. При детальном осмотре 2986 веников оказались «модифицированными» — их деревянные ручки были полыми и скрывали специальные свёртки.
В каждой ручке были спрятаны полиэтиленовые пакеты длиной 25 см. Они были замаскированы жёлтой лентой под цвет дерева. Внутри находилось по 200 г тёмно-коричневого вещества с резким запахом. Экспертиза показала, что это гашиш.
По предварительным данным, стоимость такой партии наркотиков на чёрном рынке превышает 16,6 миллионов долларов.
По данному факту проводится расследование. Правоохранители ищут организаторов контрабандной схемы.