В Волгограде вылетевшая на остановку иномарка сбила пешехода

По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта. В результате пострадал пешеход, который ожидал транспорт. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.