Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде вылетевшая на остановку иномарка сбила пешехода

В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате ДТП пострадал пешеход, который стоял на остановке общественного транспорта.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, дорожное происшествие случилось напротив дома № 151 по ул. Менделеева накануне вечером.

По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, не справился с управлением и совершил наезд на отбойник. От удара иномарку отбросило на остановку общественного транспорта. В результате пострадал пешеход, который ожидал транспорт. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

По сообщению очевидцев происшествия, водитель иномарки, который мчался на скорости, стал резко тормозить перед светофором, где загорелся красный. В результате машину занесло. ДТП произошло вблизи так называемой «шайбы» — бывшего поста ДПС.