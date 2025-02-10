Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крайне тяжелом состоянии: в Учалах во время пожара пострадал 43-летний мужчина

В Башкирии житель села Учалы попал в реанимацию из-за пожара.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 10 февраля, в Учалинском районе Башкирии во время пожара тяжело пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

Инцидент случился в селе Учалы, пламя вспыхнуло в бревенчатом доме по улице Партизанской. В горящее строение проникли огнеборцы МЧС, они спасли оттуда 43-летнего мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с ожогами туловища третьей степени, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Пожар удалось ликвидировать. Дознаватель МЧС ведет расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства ЧП. Также на месте работает следственно-оперативная группа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.