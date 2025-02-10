В крайне тяжелом состоянии: в Учалах во время пожара пострадал 43-летний мужчина

Сегодня ночью, 10 февраля, в Учалинском районе Башкирии во время пожара тяжело пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.
Инцидент случился в селе Учалы, пламя вспыхнуло в бревенчатом доме по улице Партизанской. В горящее строение проникли огнеборцы МЧС, они спасли оттуда 43-летнего мужчину. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию с ожогами туловища третьей степени, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.
Пожар удалось ликвидировать. Дознаватель МЧС ведет расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства ЧП. Также на месте работает следственно-оперативная группа.
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