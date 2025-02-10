Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья с 17-летней дочерью погибла в лобовом ДТП двух авто в Глубокском районе

СК сказал подробности лобового ДТП в Глубокском районе, где погибла семья из трех человек.

Источник: Комсомольская правда

Семья с 17-летней дочерью погибла в лобовом ДТП двух авто в Глубокском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Согласно данным следствия, 25 октября 2024 года 26-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля DS 7 Crossback, ехал по автодороге Р-45 «Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики», по территории Глубокского района. Примерно в 19.20 неподалеку от агрогородка Прозорки он выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Opel Vectra.

«В результате ДТП водитель немецкой иномарки, его жена и 17-летняя дочь — погибли», — сообщили в СК.

Говорится, что в отношении водителя DS 7 Crossback было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Удалось установить, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В СК уточнили, что ищут свидетелей указанного ДТП.

Тем временем штрафы за «письма счастья» смогут автоматически списываться с карт белорусов.

Ранее мы писали, что минчанин съездил за границу по указке мошенников и потерял 130 000 рублей.

Кроме того, в Серебрянке 18-летний голый минчанин таскал за волосы незнакомую девушку.