Семья с 17-летней дочерью погибла в лобовом ДТП двух авто в Глубокском районе

Говорится, что в отношении водителя DS 7 Crossback было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Удалось установить, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В СК уточнили, что ищут свидетелей указанного ДТП.