Семья с 17-летней дочерью погибла в лобовом ДТП двух авто в Глубокском районе. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 25 октября 2024 года 26-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля DS 7 Crossback, ехал по автодороге Р-45 «Полоцк-Глубокое-граница Литовской Республики», по территории Глубокского района. Примерно в 19.20 неподалеку от агрогородка Прозорки он выехал на полосу встречного движения, где врезался в машину Opel Vectra.
«В результате ДТП водитель немецкой иномарки, его жена и 17-летняя дочь — погибли», — сообщили в СК.
Говорится, что в отношении водителя DS 7 Crossback было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Удалось установить, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В СК уточнили, что ищут свидетелей указанного ДТП.
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