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В Ростовской области 73-летний мужчина утонул во время зимней рыбалки

Пожилой рыбак провалился под лед и погиб в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Филипповском Ростовской области в водоеме утонул 73-летний рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера, 9 февраля. Предварительно, мужчина удил рыбу на искусственном пруду, и лед под ним не выдержал.

Известно, что просьба о помощи поступила от очевидца, но, когда спасатели прибыли на место происшествия, уже было поздно. Тело погибшего извлекли из воды. Это первый случай гибели во время зимней рыбалки в регионе.

Жителям Дона напоминают: лед сейчас недостаточно крепкий. На вид он прочный, но это обманчивое впечатление. Безопасная толщина ледовой корки — не менее 10 см.

При этом нужно помнить, что водоемы всегда замерзают неравномерно. Замерзшая вода тоньше в устьях рек и притоках, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей, сброса теплых вод и там, где есть растительность.

Зимняя рыбалка в сумерках опасна. Также, если на лед вышли дети, их нужно как можно скорее убедить перейти на берег.