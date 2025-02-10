В Ростовской области 73-летний мужчина утонул во время зимней рыбалки

В хуторе Филипповском Ростовской области в водоеме утонул 73-летний рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера, 9 февраля. Предварительно, мужчина удил рыбу на искусственном пруду, и лед под ним не выдержал.
Известно, что просьба о помощи поступила от очевидца, но, когда спасатели прибыли на место происшествия, уже было поздно. Тело погибшего извлекли из воды. Это первый случай гибели во время зимней рыбалки в регионе.
Жителям Дона напоминают: лед сейчас недостаточно крепкий. На вид он прочный, но это обманчивое впечатление. Безопасная толщина ледовой корки — не менее 10 см.
При этом нужно помнить, что водоемы всегда замерзают неравномерно. Замерзшая вода тоньше в устьях рек и притоках, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей, сброса теплых вод и там, где есть растительность.
Зимняя рыбалка в сумерках опасна. Также, если на лед вышли дети, их нужно как можно скорее убедить перейти на берег.