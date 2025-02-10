Житель Новосибирска приезжал в Читу и крал дорогие украшения в барах

Полиция задержала подозреваемого в серии краж. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД по Забайкальскому краю, ранее с заявлением в полицию обратились сразу двое жителей Читы, у них пропали ювелирные украшения.
Жертвы рассказали, что в один из вечеров отдыхали в баре. Как исчезли их золотые цепи с крестами — не помнят. Причиненный ущерб мужчины оценили в крупную сумму — 1,6 миллиона рублей.
— Подозреваемым оказался ранее судимый 38-летний житель Новосибирска, он специально приезжал в Читу на несколько дней, чтобы совершить преступление. Выбирал дорогие бары, знакомился с нетрезвыми людьми. Во время разговора снимал и забирал драгоценности, после чего скрывался, — рассказывают в агентстве.
Полицейские из Читы выяснили, что подозреваемый находится в Москве, после чего доставили его в Забайкалье. Также стало известно, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Сейчас следователи завели уголовное дело, житель Новосибирска находится в изоляторе временного содержания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяная женщина за рулем «Киа» за минуту чуть не устроила два ДТП в Иркутске.