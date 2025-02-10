Житель Новосибирска приезжал в Читу и крал дорогие украшения в барах

Полицейские из Читы выяснили, что подозреваемый находится в Москве, после чего доставили его в Забайкалье. Также стало известно, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям. Сейчас следователи завели уголовное дело, житель Новосибирска находится в изоляторе временного содержания.