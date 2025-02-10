При пожаре в частном доме в Шкловском районе погибла пенсионерка

Сообщение о пожаре в доме, расположенном в агрогородке Говяды, поступило 10 февраля в 00.45. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили, что кровля здания охвачена открытым пламенем. По словам соседей, в момент возгорания хозяйка дома могла находиться внутри. Опасения соседей подтвердились: в горящей комнате была найдена погибшая пенсионерка 1956 года рождения.