СК раскрыл причины задержания экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского

10 февраля экс-начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского задержали и доставили во второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Чиновника заподозрили в ряде коррупционных преступлений.
По информации Следственного комитета, Жигульскому инкриминируют: ч.5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.3 ст. 286 УК России (превышение полномочий с причинением тяжких последствий).
— В 2022 году подозреваемый, являясь начальником департамента мэрии города Новосибирска, превысив свои должностные полномочия, отказался от правопритязаний на восстановление прав на земельный участок, на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест, — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Кроме того, бывшего главу департамента подозревают в получении крупных сумм денег от коммерсантов за лояльное отношение к долгам коммерческих фирм по аренде муниципальной земли, а также за помощь в быстром согласовании ряда документов.
Уголовные дела возбуждены по материалам регионального УФСБ. Сейчас с Георгием Жигульским работают следователи СКР. Сотрудники ведомства планируют в ближайшее время предъявить экс-чиновнику обвинение и направить в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Напомним, что Жигульский далеко не единственный в недавнем прошлом высокопоставленный сотрудник мэрии, которого заподозрили в коррупции. На днях суд продлил срок содержания под стражей экс-главе департамента потребительского рынка Виталию Витухину. Весной прошлого года под следствие попал начальник городского дептранса Константин Васильев, дело которого уже дошло до суда.
Иван ЛУДНОВ.