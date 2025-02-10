СК раскрыл причины задержания экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского

Напомним, что Жигульский далеко не единственный в недавнем прошлом высокопоставленный сотрудник мэрии, которого заподозрили в коррупции. На днях суд продлил срок содержания под стражей экс-главе департамента потребительского рынка Виталию Витухину. Весной прошлого года под следствие попал начальник городского дептранса Константин Васильев, дело которого уже дошло до суда.