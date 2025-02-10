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Водитель погиб в лобовом ДТП Peugeot и Volkswagen в Гродно

Лобовое ДТП автомобилей Peugeot и Volkswagen случилось в Гродно, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Водитель погиб в лобовом ДТП Peugeot и Volkswagen в Гродно, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что 10 февраля 2025 года примерно в 07.30 на перекрестке улиц Тавлая и Подкрыжакская случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Так, 24-летний водитель автомобиля Peugeot ехал со стороны кольца «Брикеля» и около названного перекрестка допустил занос, выехал на встречку и врезался в Volkswagen. За рулем машины находился 59-летний водитель, он погиб.

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