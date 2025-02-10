«Держусь, как могу». Загадочно исчезнувшего перед Новым годом вахтовика ищут уже более 40 дней в Новосибирске

В Новосибирске уже более 40 дней продолжаются поиски 38-летнего Максима Палея, который исчез при загадочных обстоятельствах 28 декабря. Мужчина возвращался с вахты в Алтайском крае, но домой так и не добрался. Последний раз его видели выходящим из такси в Советском районе города, после чего след оборвался.