Поезд протаранил легковушку в Воронежской области: два человека погибли

В селе Никольское Таловского района Воронежской области в воскресенье, 9 февраля, около 11:30 на железнодорожном перегоне «Таловая — Хреновая» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По официальной информации ЮВЖД, 74-летний местный житель за рулем «Hyundai Solaris» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист резко затормозил, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его пассажир, 66-летняя женщина, с полученными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.