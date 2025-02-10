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Поезд протаранил легковушку в Воронежской области: два человека погибли

Водитель автомобиля скончался на месте происшествия.

Источник: Полиция Воронежской области

В селе Никольское Таловского района Воронежской области в воскресенье, 9 февраля, около 11:30 на железнодорожном перегоне «Таловая — Хреновая» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По официальной информации ЮВЖД, 74-летний местный житель за рулем «Hyundai Solaris» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист резко затормозил, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его пассажир, 66-летняя женщина, с полученными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.