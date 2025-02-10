Прокуратура оспорила приговор 17-летнему курьеру мошенников из Тары

Прокуратура оспорила приговор 17-летнему студенту из Тары, который работал курьером телефонных мошенников. Вынесенный судом приговор оказался слишком мягким, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее Тарский городской суд приговорил подростка к 2 годам условно с испытательным сроком 1 год. По решению суда он должен был также возместить сумму в размере 1 миллиона рублей, которую он получил от четырех пенсионеров.
Все потерпевшие передавали деньги тарчанину, чтобы помочь своим родственникам, ставшим якобы виновниками ДТП. В суде парень не признал свою вину.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области будут судить двух 19-летних местных жителей за работу курьерами у мошенников. Им грозит до шести лет колонии.