Следователи выясняют причины смерти трех пар в Петербурге

Сразу три пары нашли мертвыми в Петербурге 9 февраля. На всех шести телах внешних признаков насильственной смерти выявлено не было. От чего погибли люди, пока остается загадкой. Сейчас это выясняют следователи и эксперты. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
Сначала в полицию обратилась местная жительница, которая взволновалась из-за того, что ее отец перестал выходить на связь. Опасения подтвердились, когда правоохранители прибыли к его квартире в доме 30/1 по Тимуровской улице и вскрыли дверь. Там нашли трупы 69-летнего мужчины и его 72-летней жены.
В тот же день жительница Красного Села в квартире дома 26 по улице Лермонтова обнаружила тела 65-летнего отца и его 49-летней сожительницы. На место приехали правоохранители. Они также нашли в жилище подозрительную бутылку с жидкостью. Ее изъяли.
А вечером трупы 19-летней девушки и ее 22-летнего парня нашли в съемной квартире дома 39/2 по улице Бабушкина. Там же обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с остатками белого порошкообразного вещества.
— Тела всех шести человек направили в морг для выяснения причины смерти, — добавил источник.