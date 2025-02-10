Следователи выясняют причины смерти трех пар в Петербурге

Сначала в полицию обратилась местная жительница, которая взволновалась из-за того, что ее отец перестал выходить на связь. Опасения подтвердились, когда правоохранители прибыли к его квартире в доме 30/1 по Тимуровской улице и вскрыли дверь. Там нашли трупы 69-летнего мужчины и его 72-летней жены.