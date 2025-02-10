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Жилой дом сгорел в садоводстве Ангарска

Мужчина затопил печь и оставил заслонку открыто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одном из садоводств Ангарска произошел серьезный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС региона, 55-летний мужчина затопил печь сырыми дровами. Чтобы они разгорелись, он приоткрыл заслонку, а после отправился по своим делам.

— При возвращении он обнаружил горящую занавеску около печи и пламя на полу. Попытки потушить огонь самостоятельно не увенчались успехом. Мужчина получил ожоги рук, — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.

Пожарным удалось остановить распространение огня на соседнюю постройку. Пламя успело повредить 52 квадратных метра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области растет заболеваемость ОРВИ.