Жилой дом сгорел в садоводстве Ангарска

В одном из садоводств Ангарска произошел серьезный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС региона, 55-летний мужчина затопил печь сырыми дровами. Чтобы они разгорелись, он приоткрыл заслонку, а после отправился по своим делам.
— При возвращении он обнаружил горящую занавеску около печи и пламя на полу. Попытки потушить огонь самостоятельно не увенчались успехом. Мужчина получил ожоги рук, — сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
Пожарным удалось остановить распространение огня на соседнюю постройку. Пламя успело повредить 52 квадратных метра.
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