В Казани суд огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Драгунову

Вахитовский суд Казани огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу клиники Казанского медуниверситета Валерию Драгунову. Его признали виновным в гибели пациента, сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил признать врача виновным. Однако его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.
По версии следствия, после проведения интубации пациенту с нестандартным строением гортани и иными противопоказаниями Драгунов не предупредил коллег об опасности, связанной с его оперированием. В связи с этим его обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, в Татарстане травматолога приговорили к домашнему аресту за получение взятки. Меру пресечения избрали на два месяца.