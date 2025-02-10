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В Казани суд огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу Драгунову

Доктора признали виновным в гибели пациента.

Источник: Комсомольская правда

Вахитовский суд Казани огласил приговор врачу анестезиологу-реаниматологу клиники Казанского медуниверситета Валерию Драгунову. Его признали виновным в гибели пациента, сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил признать врача виновным. Однако его освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, после проведения интубации пациенту с нестандартным строением гортани и иными противопоказаниями Драгунов не предупредил коллег об опасности, связанной с его оперированием. В связи с этим его обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в Татарстане травматолога приговорили к домашнему аресту за получение взятки. Меру пресечения избрали на два месяца.