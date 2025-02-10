Профсоюзы Приморья расследуют гибель четырех человек на рабочих местах

Четыре трагедии и один несчастный случай произошли на минувшей неделе в Приморье. Всеми погибшими оказались мужчины в возрасте более 30 лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморья.
Так, 48-летний старший механик ООО «Пасифик Краб» резко почувствовал боль в области сердца. Спасти мужчину не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Тем временем 48-летнему рабочему ООО «КДВ Групп» стало плохо на рабочем месте. Он скончался в реанимационном отделении. В судовом лазарете было обнаружено бездыханное тело 45-летнего матроса 1 класса ПАО «НБАМР». При промысле краба-сырца в Баренцевом море упал за борт 33-летний вахтенный матрос ООО «Антей».
Ещё один несчастный случай омрачил ушедшую неделю. 55-летний стрелок стрелковой команды станции Находка Владивостокского отряда ведомственной охраны упал при выполнении работ и получил перелом предплечья.
В настоящее время представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что шесть человек скончались на рабочих местах в Приморье.