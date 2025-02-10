Профсоюзы Приморья расследуют гибель четырех человек на рабочих местах

Так, 48-летний старший механик ООО «Пасифик Краб» резко почувствовал боль в области сердца. Спасти мужчину не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Тем временем 48-летнему рабочему ООО «КДВ Групп» стало плохо на рабочем месте. Он скончался в реанимационном отделении. В судовом лазарете было обнаружено бездыханное тело 45-летнего матроса 1 класса ПАО «НБАМР». При промысле краба-сырца в Баренцевом море упал за борт 33-летний вахтенный матрос ООО «Антей».