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Профсоюзы Приморья расследуют гибель четырех человек на рабочих местах

Всеми погибшими оказались мужчины.

Источник: PrimaMedia.ru

Четыре трагедии и один несчастный случай произошли на минувшей неделе в Приморье. Всеми погибшими оказались мужчины в возрасте более 30 лет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Федерацию профсоюзов Приморья.

Так, 48-летний старший механик ООО «Пасифик Краб» резко почувствовал боль в области сердца. Спасти мужчину не удалось, он скончался в машине скорой помощи. Тем временем 48-летнему рабочему ООО «КДВ Групп» стало плохо на рабочем месте. Он скончался в реанимационном отделении. В судовом лазарете было обнаружено бездыханное тело 45-летнего матроса 1 класса ПАО «НБАМР». При промысле краба-сырца в Баренцевом море упал за борт 33-летний вахтенный матрос ООО «Антей».

Ещё один несчастный случай омрачил ушедшую неделю. 55-летний стрелок стрелковой команды станции Находка Владивостокского отряда ведомственной охраны упал при выполнении работ и получил перелом предплечья.

В настоящее время представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что шесть человек скончались на рабочих местах в Приморье.

несчастный случай