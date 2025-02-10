В Абинском районе в ДТП на встречке пострадали четыре человека

В Краснодарском крае случилось ДТП с пострадавшими — вечером 9 февраля на автодороге «Абинск-Варнавинское водохранилище» водитель «Ниссан Санни» не справился с управлением и вылетел на встречку.
«Водитель 1990 года рождения за рулем “Ниссан Санни” не справился с управлением и столкнулся со встречным “Хендай Акцент”, под управлением водителя 1986 года рождения», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадали четверо. В больницу доставили водителя «Ниссана» и его 37-летнюю пассажирку, также госпитализированы водитель «Хендай» и его 38-летняя пассажирка. По факту аварии проводится проверка.