Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 72-летний мужчина погиб под колесами Toyota RAV4

Водитель иномарки насмерть сбил пенсионера на трассе в Самарской области 9 февраля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 9 февраля, в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. 72-летний пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась на дороге «Тольятти-Хрящевка». 48-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь в сторону села Выселки, выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в темное время суток, вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии от полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, в Самарской области в страшном ДТП пострадали две японские иномарки. 48-летний водитель одного из автомобилей был экстренно госпитализирован.