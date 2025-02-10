В Самарской области 72-летний мужчина погиб под колесами Toyota RAV4

В воскресенье, 9 февраля, в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. 72-летний пешеход погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Авария случилась на дороге «Тольятти-Хрящевка». 48-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь в сторону села Выселки, выехал на встречную полосу и сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в темное время суток, вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов на одежде.
В результате аварии от полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Напомним, в Самарской области в страшном ДТП пострадали две японские иномарки. 48-летний водитель одного из автомобилей был экстренно госпитализирован.