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Неизвестные «заминировали» 265 отделений банка в Петербурге

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За сутки неизвестные заявили о «минировании» 265 отделений банка в Петербурге. Об этом 10 февраля пишет 78.ru.

Накануне в tg-канал одного из банков поступило сообщение о том, что якобы заминированы его отделения. Правоохранители провели проверку, взрывчатые вещества и взрывные устройства не были найдены.

По решению администрации эвакуацию не организовывали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее на Piter.TV: на остановке Морской набережной сообщили о минировании.

Фото: Piter.TV.