Житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше

В сообщении говорится, что в милицию поступила информация из отделения банка о том, что 22-летний брестчанин намеревался обменять 7200 долларов с признаками подделки. Сказано, что у сотрудника банка деньги вызвали сомнения в подлинности. Сотрудники милиции изъяли 142 купюры для проведения экспертизы. Речь идет про две купюры в 100 долларов и 140 — номиналом в 50 долларов.