Житель Бреста получил 7200 фальшивых долларов за работу в Польше. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении говорится, что в милицию поступила информация из отделения банка о том, что 22-летний брестчанин намеревался обменять 7200 долларов с признаками подделки. Сказано, что у сотрудника банка деньги вызвали сомнения в подлинности. Сотрудники милиции изъяли 142 купюры для проведения экспертизы. Речь идет про две купюры в 100 долларов и 140 — номиналом в 50 долларов.
Из заключения специалистов следует, что все купюры были изготовлены не предприятием, которое осуществляет производство данного вида. Так, на всех денежных средствах инфракрасная и ультрафиолетовая защиты, водяной знак, защитная нить имитированы. Кроме того, эксперты смогли установить способ печати денежных билетов.
Брестчанин пояснил, что сумму денег он получил за работу в Польше. О том, что они поддельные, он не догадывался.
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