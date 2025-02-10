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В Омске прокуратура требует ужесточить приговор 17-летнему курьеру мошенников

Прокуратура подала апелляцию.

Источник: Om1 Омск

В Омской области прокуратура оспорила приговор 17-летнему студенту, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров по схеме «родственник в беде». По версии следствия, молодой человек забирал у пожилых людей деньги, предназначенные якобы для спасения их близких, и передавал основную часть соучастникам, оставляя себе процент.

В январе 2024 года четверо пенсионеров передали курьеру почти один млн рублей. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, а также обязал возместить ущерб.

Однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию. Сейчас решается вопрос о пересмотре наказания.