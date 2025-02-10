В Хабаровском крае пенсионерка фиктивно прописала у себя мигрантов

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, участковым из отдела полиции № 1 передали информацию, что жительница близлежащего села прописала у себя дома приезжих из Средней Азии. Эти сведения подтвердили во время проверки.
Пенсионерка прописывала у себя мигрантов, зная, что жить они у нее не намерены. С каждого «жильца» получала от 5 до 8 тысяч рублей гонорара.
Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.