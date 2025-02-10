Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На танкере Koala после взрыва нашли повреждения в трёх местах

На танкере Koala, который взорвался в порту Усть-Луга в Ленинградской области, обнаружены повреждения в трёх местах. Среди возможных причин происшествия следователи рассматривают диверсию, целью которой могла быть экологическая катастрофа, поскольку на борту находилось 130 тысяч тонн мазута.
Источник: Life.ru

По данным SHOT, специалисты использовали аппарат «Гном» для обследования судна. В результате проверки были выявлены три повреждения корпуса, все они расположены в районе машинного отделения. В настоящее время следствие изучает различные версии произошедшего, включая возможность минирования танкера. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Взрыв на танкере Koala произошел в ночь на 9 февраля, когда судно находилось в порту Усть-Луга. На его борту было 130 000 тонн мазута.