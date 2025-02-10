На танкере Koala после взрыва нашли повреждения в трёх местах

По данным SHOT, специалисты использовали аппарат «Гном» для обследования судна. В результате проверки были выявлены три повреждения корпуса, все они расположены в районе машинного отделения. В настоящее время следствие изучает различные версии произошедшего, включая возможность минирования танкера. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.