В Омской области росгвардейцы спасли 83-летнего пенсионера от обморожения

Омские росгвардейцы спасли от смерти 83-летнего пенсионера. Они заметили пожилого мужчину с признаками обморожения возле охраняемого магазина и вовремя пришли на помощь. Подробности спасения рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Омской области.
Старший прапорщик полиции Сергей Сидак и старший сержант полиции Матвей Мецлер обратили внимание на сработавшую охранную сигнализацию в магазине на улице Победы.
Уже на месте они увидели в темноте пенсионера с тростью, который стучал в окно закрытого магазина. Росгвардейцы заметили, что пожилой омич одет не по погоде и нуждается в помощи.
У пострадавшего были признаки сильного переохлаждения. Его доставили в районную больницу.
Как выяснилось, пенсионер страдает потерей памяти. В тот день он вышел из дома и не смог вернуться.
«Местный житель был госпитализирован с предварительным диагнозом поверхностное обморожение», — рассказали в ведомстве.
Сейчас жизни и здоровью пожилого омича ничего не угрожает.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омские полицейские спасли из горящего дома 70-летнего пенсионера. Мужчина не смог самостоятельно выйти на улицу, потому что пытался спасти из огня свое имущество и этим преградил путь наружу.