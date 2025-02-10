Глава СКР запросил доклад о стрельбе у клуба в Краснодаре

Информация об инциденте получена из социальных сетей. Конфликт произошёл в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и попытался скрыться на автомобиле Ford Mondeo, но был задержан сотрудниками ДПС в Успенском районе.