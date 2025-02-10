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Глава СКР запросил доклад о стрельбе у клуба в Краснодаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Кубани Андрею Маслову предоставить отчёт о результатах рассмотрения ходатайства по делу о стрельбе в Краснодаре.

Источник: РИА "Новости"

Информация об инциденте получена из социальных сетей. Конфликт произошёл в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и попытался скрыться на автомобиле Ford Mondeo, но был задержан сотрудниками ДПС в Успенском районе.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Следственный комитет инициировал передачу материалов дела из Министерства внутренних дел в своё производство. Об этом стало известно из сообщения информационного центра ведомства.