Глава СКР запросил доклад о стрельбе у клуба в Краснодаре

Информация об инциденте получена из социальных сетей. Конфликт произошёл в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и попытался скрыться на автомобиле Ford Mondeo, но был задержан сотрудниками ДПС в Успенском районе.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). Следственный комитет инициировал передачу материалов дела из Министерства внутренних дел в своё производство. Об этом стало известно из сообщения информационного центра ведомства.