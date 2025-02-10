Предприятие в Прикамье выплатит жене погибшего при взрыве рабочего ₽1,5 млн

Предприятие в Пермском крае выплатит супруге рабочего, погибшего при взрыве, компенсацию в виде 1,5 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в Соликамском округе. В декабре 2023 года работник одного из предприятий занимался резкой труб на рабочем месте. В один момент произошёл взрыв, из-за которого мужчина получил смертельную травму. Как сообщает прокуратура Пермского края, одной из причин инцидента стало нарушение организации работ. Трубы из нержавеющей стали, которые резал мужчина, не были очищены от остатков легковоспламеняющегося вещества.
После смерти соликамца предприятие не стало добровольно выплачивать компенсацию жене погибшего. Прокурор Соликамска обратился с иском в городской суд.
«Прокурор обратился с иском в суд, который удовлетворил требования надзорного органа, взыскал в пользу супруги погибшего компенсацию в сумме 1,5 млн рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.
Сейчас исполнение решения также находится на контроле прокуратуры.