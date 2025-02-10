Предприятие в Прикамье выплатит жене погибшего при взрыве рабочего ₽1,5 млн

Речь идёт о трагедии, которая случилась в Соликамском округе. В декабре 2023 года работник одного из предприятий занимался резкой труб на рабочем месте. В один момент произошёл взрыв, из-за которого мужчина получил смертельную травму. Как сообщает прокуратура Пермского края, одной из причин инцидента стало нарушение организации работ. Трубы из нержавеющей стали, которые резал мужчина, не были очищены от остатков легковоспламеняющегося вещества.