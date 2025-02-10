В Крыму студенты колледжа избили пенсионера в троллейбусе

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Симферополе приезжие подростки в троллейбусе нарушали общественный порядок и избили пассажира.
Подозреваемых установили. Ими оказались двое студентов симферопольских колледжей 2006 года рождения. Пострадал пенсионер, ему нанесли травму носа. С помощью экспертизы установят тяжесть причинённого вреда его здоровью.
В ведомстве уточнили, что следователи изучат воспитательную и образовательную работу в семьях и учебных заведениях. По итогам будут приняты профилактические меры в отношении соответствующих органов и лиц.