В Кизеле на пожаре огнеборцы спасли шесть человек

Прибывшее к месту пожара звено газодымозащитной спасло из опасной зоны на втором этаже шесть человек. Пожарные вывели их по лестничному маршу на свежий воздух. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировалось пять человек.