В Кизеле на пожаре огнеборцы спасли шесть человек

В Кизеле оперативные действия пожарных подразделений позволили спасти жизни шести человек, включая одного ребенка. ЧП произошло воскресным утром 9 февраля на ул. Пролетарской, 57.
Пожар произошел после взрыва газа в одной из квартир на втором этаже панельной пятиэтажки. Тревожное сообщение поступило в 09:45 диспетчеру пожарной части № 94 УГПС Пермского края, подведомственной краевому Минтербезу. К месту пожара направили три единицы техники и семь человек личного состава.
Прибывшее к месту пожара звено газодымозащитной спасло из опасной зоны на втором этаже шесть человек. Пожарные вывели их по лестничному маршу на свежий воздух. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировалось пять человек.
Погибших и пострадавших на пожаре нет.
В краевом Минтербезе напоминают телефоны экстренных служб: «01», «101», «112».