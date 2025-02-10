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В Самаре 10 февраля чтят память 57 жертв страшного пожара в здании МВД

Прошло 26 лет с момента пожара в здании МВД в Самаре.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

10 февраля отмечается годовщина страшного пожара в здании МВД в Самаре. 10 февраля 1999 года здание загорелось, и эта трагедия унесла жизни 57 сотрудников полиции, еще сотни человек получили травмы.

— Мы стремимся сохранить наследие этих людей, испытывая благодарность за жертвы и усилия, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области и уточнила, что поддержка семей погибших продолжается и как моральный долг, и как память о тех, кто не выжил в пожаре.

В годовщину трагедии в Самаре провели траурные мероприятия. Состоялось возложение цветов к мемориалу сотрудникам ОВД, погибшим при исполнении служебного долга. Для проведения мероприятий на улицах Куйбышева и Пионерской ограничили движение.

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