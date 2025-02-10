В Самаре 10 февраля чтят память 57 жертв страшного пожара в здании МВД

— Мы стремимся сохранить наследие этих людей, испытывая благодарность за жертвы и усилия, — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области и уточнила, что поддержка семей погибших продолжается и как моральный долг, и как память о тех, кто не выжил в пожаре.