В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком

За выходные в Севастополе сотрудники МЧС дважды выезжали на тушение огня, сообщает пресс-служба. 8 февраля в доме на улице Киянченко загорелись вещи, огонь распространился на все здание. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.