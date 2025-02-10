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В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники МЧС потушили пожар на территории садового товарищества «Мираж», из задымленного помещения в специальных устройствах вывели семью — двоих супругов с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 04:53 10 февраля, в двухэтажном частном доме случилось возгорание на первом этаже.

«На втором этаже находились супруги и их семилетняя дочь. Огнеборцы вывели жильцов из задымленной комнаты в устройствах защиты органов дыхания. Медики осмотрели людей, госпитализация им не потребовалась», — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в течение часа, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причины устанавливаются.

За выходные в Севастополе сотрудники МЧС дважды выезжали на тушение огня, сообщает пресс-служба. 8 февраля в доме на улице Киянченко загорелись вещи, огонь распространился на все здание. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

9 февраля в селе Передовое загорелись вещи на площади двух квадратных метров в одноэтажном частном доме. Жильцы успели самостоятельно одолеть пожар, сообщили в МЧС. Причиной возгорания стала аварийная работа оборудования.

МЧС