В Севастополе на пожаре спасли семью с ребенком

Вызов на пульт пожарной охраны поступил в 04:53 10 февраля, в двухэтажном частном доме случилось возгорание на первом этаже.
«На втором этаже находились супруги и их семилетняя дочь. Огнеборцы вывели жильцов из задымленной комнаты в устройствах защиты органов дыхания. Медики осмотрели людей, госпитализация им не потребовалась», — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в течение часа, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причины устанавливаются.
За выходные в Севастополе сотрудники МЧС дважды выезжали на тушение огня, сообщает пресс-служба. 8 февраля в доме на улице Киянченко загорелись вещи, огонь распространился на все здание. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
9 февраля в селе Передовое загорелись вещи на площади двух квадратных метров в одноэтажном частном доме. Жильцы успели самостоятельно одолеть пожар, сообщили в МЧС. Причиной возгорания стала аварийная работа оборудования.