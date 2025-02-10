На Дону задержали экс-начальника военного представительства за хищение средств

Речь идет о махинациях на предприятиях, производящих подшипниковую продукцию, включая ростовское ООО «10 ГПЗ», сообщает пресс-служба ведомства.
«Оперативниками установлено, что, будучи начальником 547-го военного представительства, подозреваемый согласовал кратное завышение цены специальной подшипниковой продукции, выпускаемой в интересах государственных заказчиков», — сообщает источник.
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.