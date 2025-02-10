Что известно об аварии иностранного сухогруза на Сахалине

Губернатор заявил, что есть вероятность, что судно получило повреждение. Но внятного подтверждения этой информации капитан балкера не дает. Как только стихнет шторм, водолазы обследуют судно и место происшествия. Боновые заграждения первоначально установили вокруг корабля со стороны берега. Как только погода позволит, судно окружат бонами со всех сторон, чтобы минимизировать последствия в случае разлива топлива.