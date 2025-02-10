Что известно об аварии иностранного сухогруза на Сахалине

Как произошла авария
Как сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал Baza, сервисы отслеживания судов Marine Traffic и Vessel Finder свидетельствуют, что сухогруз вышел 26 января из китайского города Цзянъинь и 2 февраля должен был прибыть на Сахалин.
8 февраля «Ань Янь 2» стоял в порту на погрузке угля в Невельске. Начался шторм, вывести балкер в море команда не смогла, и его выбросило на мелководье в Татарском проливе. Корабль застрял в 200 метрах от берега в районе устья реки Казачка неподалеку от города Невельска.
На борту судна, длина которого составляет 190 метров, а ширина — 32 метра, по данным Telegram-канала Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, находится около 1000 тонн угля, 700 тонн мазута и 50 тонн дизельного топлива. Экипаж балкера — 20 человек. Все они являются гражданами КНР.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет, угрозы разлива нефтепродуктов и утраты груза не зафиксировали. По факту инцидента инициирована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).
Действия властей и экстренных служб
Сразу после случившегося власти острова, Росморречфлот, МЧС взяли ситуацию под контроль.
Председатель правительства Сахалина Алексей Белик связался с судовладельцем и с капитаном «Ань Янь 2». Членам экипажа предложили в случае необходимости пункт размещения в Невельске.
«В районе введён режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Римшей. Все профильные службы мобилизованы, организовано круглосуточное дежурство», — написал в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Специалисты Морспасслужбы приступили к работам вблизи севшего на мель балкера, ведется мониторинг для предотвращения разлива нефтепродуктов, на место доставили оборудование ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти — Прим. ред.). Также возводят дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. На месте происшествия дежурят экстренные службы», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев 9 февраля.
10 февраля начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Любомир Муха уточнил, что погодные условия пока не позволяют обследовать состояние судна под водой. Водолазы не могут выйти в море. Сильное волнение также мешает запустить в работу подводный дрон.
«Организованы все мероприятия. В настоящее время разлива нет», — констатировал глава регионального управления МЧС.
Окончательные решения о разгрузке судна или его снятии с мели будут приниматься, только после того, как будет проведено обследование и дана оценка состоянию сухогруза.
Возможные последствия аварии
В интервью телеканалу «Россия 24» 9 февраля глава региона Владимир Лимаренко рассказал, что, по предварительным данным, перспектив отбуксировки сухогруза с мелководья сейчас нет.
«Китайское судно не запрашивает помощи. Не объявляет SOS. Мы действуем самостоятельно. Службы безопасности на месте, развернут штаб по чрезвычайной ситуации. Мы подвезли боновые заграждения. Не будем ждать никаких команд. Мы видим, что происходит на Черном море, мы уже действуем», — объяснил в эфире Лимаренко.
Губернатор заявил, что есть вероятность, что судно получило повреждение. Но внятного подтверждения этой информации капитан балкера не дает. Как только стихнет шторм, водолазы обследуют судно и место происшествия. Боновые заграждения первоначально установили вокруг корабля со стороны берега. Как только погода позволит, судно окружат бонами со всех сторон, чтобы минимизировать последствия в случае разлива топлива.
«Очень хотим выйти на связь с капитаном. По линии МИДа официально обратились уже, выходим по линии пограничников, капитана порта. Мы хотим сотрудничества с китайским капитаном. Они пока, видимо, ждут каких-то сигналов со стороны руководства, видимо, китайского судовладельца», — добавил губернатор.
Валерий Лимаренко также высказал опасения, что ситуация с «Ань Янь 2» может развиваться по сценарию инцидента с другим китайским судном, которое село на мель в Холмском районе в 2021 году. Тогда владельцы корабля Xing Yuan отказались решать проблему — команда покинула сухогруз и улетела домой, а регион за свой счет в течение двух лет утилизировал брошенный корабль. Экологической катастрофы удалось избежать.
Как складывается ситуация сейчас
«Все запасы находятся в “подвесных” танках. Топливу ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе Росморречфлота, данные которой приводит агентство «Интерфакс».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 10 февраля прибыл в Невельск, чтобы лично оценить ситуацию с китайским сухогрузом, выброшенным на мель. Глава региона провел заседание оперштаба, обсудил с экспертами происшествие и варианты ликвидации его последствий.
«Наша задача — не допустить утечки топлива и ущерба природе. На место доставлены авиационные и подводные беспилотники — как только позволит погода, начнётся обследование корпуса. Пробы воды показывают, что в настоящий момент утечки топлива нет. Держу ситуацию под личным контролем», — написал Лимаренко в Telegram.