В Волгограде осудили 4 человека по делу о крупной афере с ОСАГО

Ранее, как напомнили в прокуратуре региона, более 100 участников и членов организованной группы уже были привлечены к уголовной ответственности за мошеннические действия. Уголовное дело в отношении остальных 5 участников и руководителей организованной группы в настоящее время находится на рассмотрении в Центральном районном суде. В их числе, как сообщалось ранее, бывшие депутаты Волгоградской городской думы Федор Литвиненко, Евгений Щур и Алексей Зверев. Они обвиняются в организации преступного сообщества (ч.2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве и мошенничестве в сфере страхования в составе организованной группы в крупном размере (ч.4 ст. 159 и ст.159.5 УК РФ), фальсификации доказательств по гражданским делам (ч.1 ст. 303 УК РФ), подделке официальных документов (ч.1 ст. 327 УК РФ).