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Уральца отправили в колонию за нападение на полицейского

Житель Алапаевска пытался сбежать из служебного автомобиля по пути в суд.

В Свердловской области суд приговорил жителя Алапаевского района к 4 годам лишения свободы за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции.

Мужчина днем 9 сентября 2024 года, в отношении которого в тот день сотрудниками полиции были составлены протоколы по делам об административных правонарушениях за неуплату административного штрафа, по пути в суд попытался скрыться из служебного автомобиля полиции.

Находясь в служебном авто, он нанес рукой один удар в область головы полицейского, пытавшегося пресечь его противоправные действия, рассказали подробности в региональной прокуратуре.

Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.