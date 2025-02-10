Уральца отправили в колонию за нападение на полицейского

В Свердловской области суд приговорил жителя Алапаевского района к 4 годам лишения свободы за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции.
Мужчина днем 9 сентября 2024 года, в отношении которого в тот день сотрудниками полиции были составлены протоколы по делам об административных правонарушениях за неуплату административного штрафа, по пути в суд попытался скрыться из служебного автомобиля полиции.
Находясь в служебном авто, он нанес рукой один удар в область головы полицейского, пытавшегося пресечь его противоправные действия, рассказали подробности в региональной прокуратуре.
Отбывать срок уралец будет в исправительной колонии строгого режима.