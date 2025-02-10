Ударил ножом и угнал машину: в Волгограде парень напал на таксиста

Пострадавший попал в больницу с травмой живота. Пока медики боролись за жизнь пациента, пассажир решил прокатиться с ветерком на чужом автомобиле. Но долго наслаждаться свободой у него не получилось. Сотрудники уголовного розыска Дзержинского района взяли след и задержали негодяя по горячим следам.