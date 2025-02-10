Ударил ножом и угнал машину: в Волгограде парень напал на таксиста

В Волгограде полиция разбирается в криминальной истории с участием таксиста и молодого угонщика. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 44-летний водитель подвозил 22-летнего пассажира. Его клиент после поездки решил не платить. Вместо этого он схватил нож и ранил мужчину.
Пострадавший попал в больницу с травмой живота. Пока медики боролись за жизнь пациента, пассажир решил прокатиться с ветерком на чужом автомобиле. Но долго наслаждаться свободой у него не получилось. Сотрудники уголовного розыска Дзержинского района взяли след и задержали негодяя по горячим следам.
На допросе 22-летний угонщик признался в содеянном. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по статье 162 УК РФ («Разбой»). В отношении него решается вопрос о заключении под стражу. К слову, парень уже был неоднократно судим.