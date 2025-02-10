Бекмансуров выбрал для стрельбы в Перми день, когда в вузе много людей

Экс-студент Пермского университета Тимур Бекмансуров, осуждённый за массовое убийство, выбрал для стрельбы в вузе день, когда там было много людей, сообщает РИА Новости.
Издание получило доступ к материалам суда, в которых раскрываются факты планирования нападения на Пермский университет. В частности, там говорится о том, что Бекмансуров готовился к преступлению и тщательно выбирал день, когда можно будет устроить стрельбу. Однако об этом было известно ещё в 2022 году, во время судебного процесса.
5 сентября 2022 года, когда начался суд над обвиняемым, гособвинитель заявлял, что Бекмансуров готовился заранее, обходя и изучая территорию университетского кампуса и корпуса вуза. Помимо этого, тогда было озвучено утверждение следствия о том, что он собирался убить как можно больше людей, поэтому выбрал для нападения день, когда там было максимальное скопление студентов. Обращалось внимание и на то, что он открыл огонь ещё до того, как попал в кампус: по машинам и людям возле проходной.
РИА Новости приводит выдержки из материалов суда, в которых утверждается так же информация, что была озвучена во время процесса.
«Для совершения массового убийства выбрал день, когда в учебном заведении будет наибольшее число студентов. Во время совершения преступления стрелял как по скоплению людей, так и прицельно в жизненно важные органы потерпевших… Осознавал, что стрельба в учебном заведении неминуемо приведет к многочисленным жертвам», — цитирует издание материалы дела.
В них также говорится, что Бекмансуров стремился спровоцировать панику и давку, из-за которой студенты выпали из окна и получили серьёзные травмы.
Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Во время нападения были убиты шесть человек, более 60 пострадали — получили ранения и другие травмы. Бекмансуров был признан вменяемым, комиссия не обнаружила у него проблем с психикой. Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Часть наказания он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию. Осуждённый несколько раз пытался смягчить приговор, настаивая на том, что у него есть проблемы с психикой, и дошёл до Верховного суда. Однако приговор оставили в силе. Во время задержания в день нападения на вуз Бекмансуров был ранен, после чего ему пришлось ампутировать ногу.