Бекмансуров выбрал для стрельбы в Перми день, когда в вузе много людей

Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Во время нападения были убиты шесть человек, более 60 пострадали — получили ранения и другие травмы. Бекмансуров был признан вменяемым, комиссия не обнаружила у него проблем с психикой. Суд приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Часть наказания он будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию. Осуждённый несколько раз пытался смягчить приговор, настаивая на том, что у него есть проблемы с психикой, и дошёл до Верховного суда. Однако приговор оставили в силе. Во время задержания в день нападения на вуз Бекмансуров был ранен, после чего ему пришлось ампутировать ногу.