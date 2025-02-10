Старая обида до добра не довела: в Приморье подростки обокрали мать своего знакомого

В Приморском крае подростки похитили из частного домовладения питбайк и мопед на сумму более 150 тысяч рублей. Им дали условные сроки, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
В Приморье неприязненные отношения между тремя подростками стали причиной спланированной кражи и двух судимостей. Двое несовершеннолетних затаили обиду на своего знакомого и решили выкрасть мотоциклы, на которых он периодически ездил. Подростки придумали хитроумный план и без труда осуществили его.
Парни незамеченными пробрались на территорию частного дома и украли из гаража питбайк стоимостью 80 тысяч рублей, а из сарая — мопед стоимостью более 76 тысяч рублей. Эти транспортные средства принадлежали матери их знакомого.
Пограничный районный суд признал двух воришек виновными в совершении этого преступления и каждому из них назначил наказание в виде одного года двух месяцев свободы условно. Серьезного наказания парни избежали, но вот неприятный след в их биографии останется на всю жизнь.