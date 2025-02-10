Петербургский суд добавил убийце инкассаторов еще 11 лет к «вечности»

При поступлении в суд мужчине также вменяли разбой, но дело в данной части было прекращено в связи с истечением сроков давности. Пономарев вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако в его судьбе приговор ничего не изменил, мужчина уже отбывает пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Год назад Ленинский районный суд уже добавлял ему 12 лет.