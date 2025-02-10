Петербургский суд добавил убийце инкассаторов еще 11 лет к «вечности»

С июня 1998 по июнь 1999 года Пономарев получил информацию об инкассации денег сотрудниками ГОУ СПб ГПМА (ныне — Педиатрический университет), а также сотрудниками ЗАО «ОП “Союз”» из Калининского отделения Сбербанка в здание академии на Литовской. Пономарев нашел «Жигули», из салона которых наблюдал, как и когда инкассаторы привозят деньги.
3 июня 1999 года Пономарев прибыл к зданию ГПМА, дождался приезда сотрудников банка и в маске проследовал к помещению кассы. Налетчик потребовал деньги, угрожая пистолетом ТТ, а затем дважды выстрелил в шею инкассатора. Смерть последнего наступила на следующий день в Александровской больнице. Из кассы Пономарев все же унес почти миллион рублей, незначительно ранив женщину, переносившую сумку.
При поступлении в суд мужчине также вменяли разбой, но дело в данной части было прекращено в связи с истечением сроков давности. Пономарев вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако в его судьбе приговор ничего не изменил, мужчина уже отбывает пожизненное лишение свободы в колонии строгого режима. Год назад Ленинский районный суд уже добавлял ему 12 лет.