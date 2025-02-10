В Екатеринбурге в загоревшихся гаражах произошел хлопок: двое получили ожоги

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, утром 10 февраля поступил сигнал о пожаре на улице Стартовая в уральской столице. Прибывшие огнеборцы установили, что на площади в 56 квадратных метров горят два гаража.