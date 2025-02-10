Глава СКР получит доклад по делу о нападении собак на жительницу Иркутска

В Иркутске стая бездомных собак напала на женщину. Новости об этом появились в местных пабликах и СМИ. Как сообщили в информационном центре СКР, глава ведомства ждет доклад о продвижении расследования.
— Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — поделились в ведомстве.
Уголовное дело по признакам халатности завели следователи СКР региона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из садоводств Ангарска огонь уничтожил жилой дом. Пламя перекинулось на занавеску из приоткрытой заслонки печи.