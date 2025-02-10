Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР получит доклад по делу о нападении собак на жительницу Иркутска

В региональном Следкоме завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске стая бездомных собак напала на женщину. Новости об этом появились в местных пабликах и СМИ. Как сообщили в информационном центре СКР, глава ведомства ждет доклад о продвижении расследования.

— Глава ведомства поручил руководителю регионального управления СК России Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — поделились в ведомстве.

Уголовное дело по признакам халатности завели следователи СКР региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в одном из садоводств Ангарска огонь уничтожил жилой дом. Пламя перекинулось на занавеску из приоткрытой заслонки печи.