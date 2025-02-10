Кубанцев предупредили о схемах мошенничества перед 14 февраля

Мошенники создают поддельные профили, завязывают романтические отношения и убеждают своих жертв в своей искренности. Затем они просят деньги на подарок или поездку. После получения средств они перестают выходить на связь.
Ещё один популярный метод — использование поддельных интернет-магазинов. Злоумышленники заказывают через них подарки и цветы, вводя личные данные, что приводит к потере денег.
Также мошенники представляются курьерами и требуют от получателей «сюрприза» ввести код из сообщения. После этого они получают доступ к банковским счетам.
Полиция призывает жителей быть бдительными и тщательно проверять информацию, предупредили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.