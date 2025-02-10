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Осталась с пятью детьми на улице: в Приморье помогли погорельцам из села Хороль

В Приморье потерявшей в пожаре дом многодетной матери дали квартиру.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Хорольском округе Приморья прокуратура и сотрудники администрации помогли восстановить права семьи, потерявшей жилье при пожаре. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое надзорное ведомство.

Пожар в доме на улице Лазо в селе Хороль произошел вечером 5 февраля. Огонь лишил жилья женщину, воспитывающую пятерых детей.

На место пожара выезжал районный прокурор Александр Мельниченко. Он поговорил с пострадавшими и выяснил, что жить им негде.

Ситуацию обсудили с главой округа. И уже 6 февраля женщине предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру маневренного фонда. Рядом расположены детский сад и школа, которые посещают дети.

В ближайшее время ведомство поможет семье собрать необходимые документы для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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