Осталась с пятью детьми на улице: в Приморье помогли погорельцам из села Хороль

В Хорольском округе Приморья прокуратура и сотрудники администрации помогли восстановить права семьи, потерявшей жилье при пожаре. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое надзорное ведомство.
Пожар в доме на улице Лазо в селе Хороль произошел вечером 5 февраля. Огонь лишил жилья женщину, воспитывающую пятерых детей.
На место пожара выезжал районный прокурор Александр Мельниченко. Он поговорил с пострадавшими и выяснил, что жить им негде.
Ситуацию обсудили с главой округа. И уже 6 февраля женщине предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру маневренного фонда. Рядом расположены детский сад и школа, которые посещают дети.
В ближайшее время ведомство поможет семье собрать необходимые документы для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.