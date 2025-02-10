Завалился и захрипел: в районе посёлка Храброво умер таксист, который вёз пассажиров из аэропорта

В районе посёлка Храброво скончался таксист, который ехал с пассажирами. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.
Несчастный случай произошёл вечером 3 февраля в Гурьевском районе. 59-летний водитель КIA вёз людей из аэропорта. В пути таксисту стало плохо. Мужчина завалился на соседнее сиденье, захрипел и перестал на что-либо реагировать.
Как удалось остановить машину, источник не сообщает. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть водителя. Погибший жил в Зеленоградском районе.
В Госавтоинспекции по Калининградской области не смогли прокомментировать происшествие, так как столкновения не произошло, а пассажиры не пострадали.