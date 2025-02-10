МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей «Госуслуг»

«Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале “Госуслуги”. В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение смс-кода, необходимого для восстановления доступа к учётной записи», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, порталом пользуются более 110 миллионов человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тысяч человек), что «экономически и организационно нереализуемо».
Для направления официальной информации портал «Госуслуги» использует личный кабинет, а информационные рассылки от портала приходят с одних и тех же адресов, пояснили в ведомстве.