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МВД предупредило о мошенниках, обзванивающих пользователей «Госуслуг»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги» пользуются только мошенники, технически невозможно набрать команду операторов, которая смогла бы обзвонить более 100 миллионов пользователей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

«Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале “Госуслуги”. В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение смс-кода, необходимого для восстановления доступа к учётной записи», — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, порталом пользуются более 110 миллионов человек. Соответственно, чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тысяч человек), что «экономически и организационно нереализуемо».

Для направления официальной информации портал «Госуслуги» использует личный кабинет, а информационные рассылки от портала приходят с одних и тех же адресов, пояснили в ведомстве.

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