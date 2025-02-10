Жители Иркутской области отдали более 16,6 млн аферистам за три дня

В Иркутской области за последние три дня на удочку аферистов попалось 19 человек. Сибиряки поверившие в разные легенды суммарно отдали более 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. Например, студентка из Черемхово должна была прорекламировать поставщиков одного из маркетплейсов. Девушка внесла 200 тысяч рублей. Денег она конечно же не получила.