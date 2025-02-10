Жители Иркутской области отдали более 16,6 млн аферистам за три дня

В Иркутской области за последние три дня на удочку аферистов попалось 19 человек. Сибиряки поверившие в разные легенды суммарно отдали более 16,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области. Например, студентка из Черемхово должна была прорекламировать поставщиков одного из маркетплейсов. Девушка внесла 200 тысяч рублей. Денег она конечно же не получила.
— 50-летняя неработающая жительница Иркутска, желая улучшить своё финансовое положение, перевела мошенникам более 5,5 миллиона рублей. Всё началось с объявления о продаже акций газодобывающей компании, которое женщина увидела в Интернете. После заполнения анкеты ей перезвонил якобы менеджер, который убедил открыть брокерский счет, — поделились в ведомстве.
Затем она перевела деньги на банковский счет. Дальше аферисты 10 держали сибирячку на крючке, а после перестали выходить на связь.
Ещё один случай произошел с машинистом бульдозера. 59-летнему мужчине позвонили якобы правоохранители и заявили о хищении денег со счета. Ну, а дальше по известной схеме: «безопасный счет», перевод миллиона на него, и потеря денег. Теперь полицейские разбираются во всех случаях.